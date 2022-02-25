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Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlandı.
Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ve avukatları ile Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve aile yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Boz'un avukatları, duruşmanın CMK'nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Duruşma, iddianamenin okunmasının ardından kimlik tespiti yapılan sanık Boz'un savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Olayın geçmişi
Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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