  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'nde bilinen tek eseri olan, hayattayken tamamlandığını göremediği Manisa'daki Muradiye Camisi, yaklaşık 1 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.
Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl 16 Mart'ta restorasyonuna başlanan caminin kubbesi yenilendi, kurşunları değiştirildi, çinilerinin bakımı yapıldı.

Caminin bahçesi de Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan peyzaj çalışmasıyla yeni görünüme kavuştu. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan cami, bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi
Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan ve Şehzadeler ilçesinde yer alan 4 asırlık Muradiye Camisi ve Külliyesi, kentin en önemli yapıtları arasında bulunuyor.

3. Murat adına 1583-1592 yıllarında yaptırılan külliye, cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi Mimar Sinan'a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmut Ağa tarafından başlatıldı, ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlandı. Medrese, klasik Osmanlı medrese plan ve şekline bağlı kalınarak yapıldı.

Külliyenin en gösterişli bölümünü oluşturan kesme taştan yapılmış "ters T" planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak biliniyor. Cami, ortada büyük merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısında ise tonozlu çatı sistemiyle örtülüyor. 

Kuzey cephesinin köşelerinde tek şerefeli bir çift minare bulunuyor. İnce süslemelerle bezeli iç mekana, fildişi, sedef ve bağa kakmalarla bezenmiş çift kanatlı bir kapıdan giriliyor. Mihrap duvarı, İznik çinileriyle kaplı ve mermer minber çok değerli bir sanat eseri olarak nitelendiriliyor. Üst pencerelerde cam işi süslemeler yer alıyor. Güneydoğu köşesindeki mermerden yapılmış hünkar mahfilinin tavanı malkari işlemelerle, kubbe, tonoz, kemer ve pencerelerin etrafı ise kalem işleriyle bezeli bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'ya silah sağlama suçundan aranan iki terörist Gürcistan'da yakalandı26 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
  • Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti26 Şubat 2022 Cumartesi 14:03
  • ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası26 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
  • Odessa'da roket isabet eden Türk gemisi tamir için Yalova'ya getirildi26 Şubat 2022 Cumartesi 13:22
  • Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi26 Şubat 2022 Cumartesi 13:15
  • Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız26 Şubat 2022 Cumartesi 12:25
  • ABD ve İngiltere dahil 28 ülkeden Ukrayna kararı26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Kayan: Kiev'den 3 otobüs yola çıktık26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • THY, Soçi seferlerini iptal etti26 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönmeli26 Şubat 2022 Cumartesi 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti