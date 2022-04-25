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Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde minibüs altında kalan Doruk Dikbaş (2), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta meydana geldi. Apartman önünde oynayan Doruk Dikbaş, iddiaya göre, aniden yola fırlayınca V.Ç.'nin kullandığı 07 LTJ 27 plakalı minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılan minik Doruk, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doruk Dikbaş'ın cenazesi morga konuldu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir apartmanın önünden koşarak çıkan çocuğun, yolda seyir halindeki minibüsün tamponuna çarparak aracın altında kalış anı görüntülere yansıdı. Minik Doruk'un bedeninin, yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürülüşü de görüntülerde yer aldı.

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