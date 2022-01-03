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Minik Asiye 1 yıllık tedavinin ardından eski günlerine dönebilecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanınca ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi.
Minik Asiye 1 yıllık tedavinin ardından eski günlerine dönebilecek

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinde 1 haftayı tamamladıklarını belirtti. Enfeksiyonla ilgili risklerin oldukça azaldığını ifade eden Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Asiye'nin antibiyotiklerini damardan almak yerine şurup şeklinde içmeye başladığını belirten Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içinde yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi." dedi.

Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğu bilgisini veren Özkan, şöyle konuştu:

"Bu ödem yüz felciyle ilgili bizi yanıltabiliyor ancak yüz felci var gibi bir durum mevcut. Muayenesi o şekilde. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içerisinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz. Ameliyatta neyle karşılaşacağımız çok önemli. Bunlar daha iyi olsun diye yapılan ameliyatlar. Aksi durumda söz konusu ama genel olarak yaptığımız ameliyatlardan iyi sonuçlar elde ediyoruz. "

Doktorlarından hamburger istedi
Kız çocukları için saçın önemli olduğunu, Asiye Ateş'in saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Balon kondu. Balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Estetikle ilgili ameliyatlar da olacak. 1 yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Asiye'nin iştahının da gayet yerinde olduğuna dikkati çeken Özkan, "İştah sağlık açısından önemli bir belirteç. Neşesi de yerinde. Ailesinden ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Olay
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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