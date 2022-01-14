  • BIST 2.075,45
  • Altın 787.38166
  • Dolar 13.5427
  • Euro 15.4933
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Minik Asiye'den haber var: Yeniden ameliyat oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Pitbull köpeklerinin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yeni operasyon geçirdiğini açıkladı.
Minik Asiye'den haber var: Yeniden ameliyat oldu

Gaziantep'te, 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırklareli'nde fırtınanın ardından 130 hasar tespit başvurusu yapıldı14 Ocak 2022 Cuma 16:30
  • Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama14 Ocak 2022 Cuma 16:29
  • Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı14 Ocak 2022 Cuma 16:05
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş '1001 Hatim'in duasını yaptı14 Ocak 2022 Cuma 16:04
  • Cansız kadın mankeni bacaya asıp hedef tahtası yaptılar14 Ocak 2022 Cuma 15:35
  • Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin evinde balkondan düşüp öldü 14 Ocak 2022 Cuma 15:34
  • Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova’da gerçekleşti14 Ocak 2022 Cuma 15:22
  • Muharrem İnce: Seçim olsa yine Erdoğan kazanır14 Ocak 2022 Cuma 15:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz14 Ocak 2022 Cuma 15:08
  • İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava14 Ocak 2022 Cuma 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti