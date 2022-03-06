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Minik Elif Dila'nın satrançta hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Tekirdağ'da ağabeyini örnek alarak 5 yaşında başladığı satrançta Türkiye şampiyonu olan Elif Dila Kebir, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.
Minik Elif Dila'nın satrançta hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 7 yaş kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Elif Dila Kebir, Yunanistan'da 20-30 Nisan'da yapılacak Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Uluslararası derece elde etmek isteyen Kebir, her gün 2-3 saat çalışarak Avrupa Okullar Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak"


Elif Dila Kebir, AA muhabirine, milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Satranca ağabeyinden etkilenerek başladığını belirten Kebir, "Satrancı çok seviyorum. Benim için vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Antalya'da zorlu maçlar yaptım ama şampiyon olmayı başardım. Bundan sonra hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Bunun için her gün çalışıyorum. Uluslararası dereceler elde etmek için gayret göstereceğim." diye konuştu.

Aslan: "Şampiyonluk getireceğine eminim"
Antrenör Ceylan Aslan, sporcusu Elif Dila Kebir'in Türkiye şampiyonluğu elde etmesinin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Elif'in hevesle başladığı satrançta daha da güzel dereceler elde edeceğine inandığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Çalışmaya başladığımız ilk günden hedefimizi koymuştuk. Salgın sürecini çok verimli geçirdik. Çalışmalarımıza ara vermeden devam etmek bizi hedeflerimize daha çok yaklaştırdı. Düzenli satranç derslerinin yanı sıra, en büyük motivasyonu babasının da satranca olan ilgisiydi. Başarıya giden yolda sporcu, antrenör ve aile üçlüsü olarak herkes üzerine düşeni yaptı, sonuç da istediğimiz gibi oldu. Şimdi sırada Avrupa Okullar Şampiyonası var. Elif'in ay-yıldızlı formayla ülkemize şampiyonluk getireceğine eminim."

Elif Dila Kebir'in öğretmeni Özgecan İldiz ise öğrencisinin derecesinin diğer öğrencileri de heveslendirdiğini vurgulayarak, "Elif'in böyle bir derece elde etmesi bizleri gururlandırdı. Çalışmalarına devam ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında da derece kazanmasını bekliyoruz. Her zaman onun destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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