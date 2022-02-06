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Minik kayakçılar, dev Türk bayrağı ile zirveden indi

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de açılan kayak kursuna katılan 50 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, güzel finale imza attı. Dev Türk bayrağıyla 2 bin 700 rakımdan iniş yapan minik kayakçılar, izleyen
Minik kayakçılar, dev Türk bayrağı ile zirveden indi

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesine telesiyejlerle çıkan kursiyer öğrencilere Palandöken'de görev yapan Jandarma Arama ve Kurtarma Timi de eşlik etti. Zirveye taşınan dev Türk bayrağı eşliğinde, ellerinde bayraklarla kayarak inen minik kayakçılar, tatilciler ile onları aşağıda heyecanla bekleyen aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. 2 bin 400 rakıma kadar inen kayak kulübü öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırarak tempo tuttu. Öğrencilere daha sonra törenle sertifikaları verildi.

Yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 2 haftalık kayak kursu verdiklerini söyleyen kayak antrenörü Evren Kadanalı, "Hiç kayak bilmeyen ve yaşları 6 ile 10 arasında değişen 50 öğrenciye tatilde verdiğimiz temel eğitim kursu ile çok iyi bir kayakçı oldular. Zirveden Türk bayrağı ile inerek kursumuzu muhteşem bir finalle sonlandırdık. Çok da güzel oldu. Pistte kayakçılar, mola verip bizleri alkışladılar" diye konuştu.

Çocukların bayraklarla zirveden inişinin gurur verici olduğunu söyleyen velilerden Feride Çizmeli ise "Palandöken'e sertifika töreni için geldik ancak muhteşem bir gösteriyle karşılaştık. Çocuklarımızın Türk bayrakları eşliğinde iniş yapmaları çok gurur ve onur vericiydi. Palandöken'in zirvesinden Ata'mızın yanındayız, mesajı verdik" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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