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Minikler ağaç sevgisiyle sahada

Keçiören Belediyesi tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için düzenlenen sosyal farkındalık etkinliğinde minik sokak süpürgecileri sahaya indi.
Minikler ağaç sevgisiyle sahada

Etkinlik kapsamında çevrenin, ağaçların ve doğanın korunmasına ilişkin toplumdaki duyarlılığı artırmak için temizlik kıyafeti giyen 5 minik öğrenci ilçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda buluştu.

Araç sürücülerinin dikkatini ellerinde tuttukları dövizlerle çeken minik temizlik işçileri sigaranın sağlığa ve doğaya ne denli zararlı olduğunu hatırlattı. “Bir izmarit deme çevreyi kirletme. Duman ile havamı, izmarit ile çevremi kirletme. Önce kendinizi sonra doğayı zehirlemeyin.” yazılı dövizleri saatlerce ellerinden bırakmayan doğasever minikler, kendilerine kornalarla destek veren sürücülerin ilgi odağı oldu.

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EN TEMİZ İLÇELERDEN 

Sigaranın insana ve çevreye verdiği zarara dikkat çekilen toplumsal farkındalık etkinliğinde çocuklara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da eşlik etti. Keçiören'i Türkiye'nin en temiz ilçelerinden biri olarak değerlendiren Başkan Altınok, minik temizlik işçileri tarafından çevre, doğa ve ormanların korunmasına yönelik verilen mesajların dikkate alınması gerektiğini de vurguladı. 

Etkinlikte, trafik ışıklarında duran sürücülere, ‘Bu Araçtan Dışarı İzmarit Atılmaz, Kirlenen Sokağımız Değil Geleceğimizdir” ifadelerinin yer aldığı etiket dağıtıldı.
 

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