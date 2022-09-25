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Minikler kütüphane havasını teneffüs etti

Keçiören Şehit Ahmet Çağlar İlkokulu öğrencileri Keçiören Belediyesi Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Kütüphanesini gezerek burada kitap okuma ve kitap ayracı yapma etkinliğine katıldı.
Minikler kütüphane havasını teneffüs etti

Kütüphane sorumlularının refakatinde kütüphane havasını teneffüs eden minik öğrencilere önce kütüphane kuralları öğretildi. Daha sonra onları kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli kitaplar okundu. Miniklerin el becerilerinin gelişmesi için ise kitap ayracı yapma etkinliğini düzenlendi. Öğrenciler, Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) el sanatları öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli şekillerde rengârenk kitap ayraçları yaptı.

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KİTAP SEVGİSİ AŞILANACAK 

İlçedeki kütüphane sayısını artırdıklarını ve öğrencilere kütüphane kültürünü aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmak için ise ilçemizdeki okullarımızla iş birliği yaparak kütüphanelerimize geziler düzenliyoruz. Buralardan doğacak güneşler ve yıldızlar aydınlık yarınlarımız olacak.” dedi. 

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