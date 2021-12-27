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Miniklere ‘Kitap Kumbaram’ etkinliği

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu, minik öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla  ‘‘Kitap Kumbaram’’ etkinliği düzenledi.
Miniklere ‘Kitap Kumbaram’ etkinliği

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulunda "Kitap Kumbaram" etkinlikleri kapsamında, öğrencilere tutumlu olma kitap okumayı sevdirmek ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla kumbara dağıtımı yaptı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘‘Kitap Kumbaram’’ etkinliği kapsamında dağıtılan kumbaralarda harçlıklarını biriktiren çocuklar, kitap standından merak uyandıran ve sevdikleri kitaplara ulaşma imkânı buldu.

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‘‘Kitap Kumbaram etkinliği ile amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak’’

Nezaket Okullarında çocukların kitap okumaya teşvik edici etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Okullarımızda her çocuğumuza bir kumbara dağıtılarak, kendi kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap standında kitaplarına kavuşuyor. Kitap Kumbaram etkinliği ile amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerimizin biriktireceği harçlıklarla kitap alabilmelerini teşvik etmektir’’ dedi.

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