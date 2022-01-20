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Miniklerin renkli sahne şovları izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri bünyesindeki anaokulu öğrencileri için ‘İlk Karne Heyecanı’ programı düzenledi. 
Miniklerin renkli sahne şovları izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte miniklerin renkli sahne şovları, izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak’ın kukla gösterisi izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Alkış ve kahkahaların yükseldiği salonda çocuklar gönüllerince eğlenerek 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı birinci Dönem’ini keyifli bir etkinlikle sonlandırdı. Anaokulu öğrencilerinin bu renkli etkinliğine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda veli katıldı.

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Eğitimci bir belediye başkanımız var
Kıymetli yavrularımızı Aydınlık Türkiye’mizin geleceği için yetiştirmek, onların güvenilir ortamlarda eğitim almalarını sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı,  “Bugün evlatlarımızın sevincine ortak olmak için buraya geldik. Birazdan onların gösterilerini izleyerek heyecanlarına ortak olacağız. Kıymetli misafirler Mamak ilçemiz 670 bin nüfusuyla 189 okuluyla ve 100bine yakın öğrencisiyle büyük bir potansiyele sahiptir. Bizler bu konuda çok şanslıyız. Gerçekten okullarımız çok güzel, imkanlarımız çok güzel. Aynı zamanda bir başka şansımız daha var. Bir eğitimci belediye başkanımız var. Bu kapsamda anaokulları, okul öncesi birimleri ve aile merkezlerinde kurslar düzenlenmekte. Öğrencilerimizi, velilerimizi aile merkezlerimizde aktif görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Biz idarecilerin tek amacı çocuklarımızı en üstün başarıya ulaştırmak ve bunu yaparken emin ellere, donanımlı öğretmenlerimize emanet etmektir. Başta Mamak’ta sunmuş olduğu eğitim hizmetlerinden dolayı Sayın Belediye Başkanım Murat Köse’ye ve bu minik yavrularımızı yetiştiren bu güne hazırlayan değerli öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. 

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Mamak’ımızın genç dostu, öğrenci dostu şehir olmasını istiyoruz 
Belediye başkanlığının yanı sıra öğretmenlik kimliğinin de olduğunu ifade eden 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün burada ailelerimizle, çocuklarımızla beraber olmak bizim için çok büyük mutluluk. Göreve geldiğimiz tarihten bu güne kadar seçim döneminde verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mamak’ımızın genç dostu, öğrenci dostu şehir olmasını istiyoruz. İlçe genelinde bulunan 19 aile merkezimizde hem çocuklarımızı okula hazırlıyor hem de annelerimize çeşitli kurslar veriyoruz. Bu merkezlerimizin yanı sıra Peyami Safa ve General Zeki Doğan Mahallesi’nde Anaokullarımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla okul öncesi çocuklarımıza destek vermek amacıyla çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu gün de burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gösterilerini izleyeceğiz. Öğrencilerimizi hazırlayan kıymetli öğretmenlerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. 

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