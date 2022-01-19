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Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu

Pursaklar 1. Kitap Günleri festivali kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.
Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu

Pursaklar 1.Kitap Günleri festivali ile ünlü yazarları ve 105 yayınevini kitapseverlerle buluşturan Pursaklar Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinliklerle de çocukları unutmayarak miniklerin keyifli dakikalar geçirtmesi amacıyla Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi düzenledi.

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Festivalde düzenlenen Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi ile doyasıya, gönüllerince eğlenen minikler, etkinliğin ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür ederek sevgi gösterisinde bulundu.

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‘‘Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel’’
Çocukların yüzlerindeki neşe ve mutluluğun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak ilçemizi bir yandan güzelleştirirken diğer taraftan çocuklarımızın sosyal ve kültürel projelerde ağırlık veriyoruz. Pursaklar 1.Kitap Günleri festivali kapsamında düzenlenen ve çocuklarımızın büyük ilgi gösterdikleri Minyonlar Çocuk Müzikali gösterisi etkinliğiyle sosyal ve kültürel projelerimize farklı bir renk getirmiş olduk. Çocuklarımıza yönelik bu tür etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu eğlenceli gösteri ile hepimiz çok eğlendik. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel’’ dedi.

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