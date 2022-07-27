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Mircea Lucescu: Fenerbahçe’nin arkasında muazzam bir seyirci desteği olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda 0-0 sonuçlanan ilk karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe, yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Mircea Lucescu: Fenerbahçe’nin arkasında muazzam bir seyirci desteği olacak

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Oleksandr Karavaev açıklamalarda bulundu. Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe’nin ciddi bir seyirci desteğini arkasına alacağını belirten Lucescu, "Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer gerçekleştiremedik, hatta oyuncular kaybettik. Ama Fenerbahçe, birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda biz bir hazırlık gerçekleştiremedik çünkü Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman elbette Fenerbahçe ile bizim içinde bulunduğumuz durum birbirinden farklı ama futbol, tabii ki buna bakmıyorum, futbol sahadaki oyunla neticeleniyor. O yüzden yarın elimizden geldiğince bu müsabakada başarı elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

"FAULLER TABİİ Kİ OLACAK, BU BİRAZ TAKTİK"

İlk maçta yaptıkları 30 faulün bir taktik olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik, bunu abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin de transferleri ve hazırlığı var. Dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli. Önceki müsabakada kontrol... Biz de kontrataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. Nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor, o kadar faul vesaire bir durum yoktu aslında” şeklinde konuştu.

“BİZİM AÇIMIZDAN OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ OLACAK”

İki takım açısından da ön elemeler noktasında en zor maça çıkıldığına vurgu yapan Mircea Lucescu, "Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Çünkü koşulları düşündüğünüz zaman, aslında Ukraynalı futbolcularla oynamanın yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe ise diğer taraftan oldukça iyi transferler yaptı. Türkiye ligine yönelik de transfer yaptılar. Baktığımız zaman çok iyi dripling yapabilen, pas yapabilen futbolculara sahip. Fenerbahçe'nin oldukça yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabakanın planlandığını ve Fenerbahçe'nin maçı domine etmeye çalışacağını biliyoruz. Ama bizim de umudumuz, maçın müsabaka sırasında dengeye oturması ve en sonunda kazanan taraf olmamız" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN FUTBOL HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Mircea Lucescu, geçmişte Türkiye'de yaşadığı başarıların hatırlatılması üzerine ise "Tabii benim futbol deneyimim ve hocalık geçmişime bakarsanız, burada hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta en önemli deneyimleri kazandığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'nin futbol hayatımda çok önemli bir yeri var. Bunu hem Galatasaray hem Beşiktaş hem milli takım için söyleyebilirim. Buradaki taraftarlara çok saygı duyuyorum, onları takdir ediyorum. İstanbul'a ne zaman gelirsem geleyim iyi hissediyorum. Sokaklar, dükkanlar nereye gitsem Türkiye benim için her zaman güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Dinamo Kievli futbolcu Oleksandr Karavaev ise ilk maçla ilgili, "Baktığınız zaman bence sonuç iyi" dedi. Karavaev ayrıca, İstanbul'da çok iyi bir takım ve taraftara karşı oynayacaklarını ifade etti.

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