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MİT Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarla terör örgütünün sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı ve 2 korumasını, havan saldırılarını planlayan Osman Mutlu ile 1 korumasını etkisi hale getirdi.
MİT Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirdi

Örgütün şehir faaliyetleri içinde çeşitli görevler alan ve 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına giren 'Roza' kod adlı Songül Tarıncı’nın, silahlı eğitimlerini tamamladıktan sonra Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan terörist, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev yaptı. Daha sonra Suriye'den, Irak Gara'ya görevlendirilen Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği 'Apollo Akademileri' içinde sorumlu düzeyde görev almaya başladı. Bu süreçte MİT tarafından hedef listesine alınan Songül Tarıncı ve 2 koruması, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini planlayıp yönettiği belirlenen 'Dilxwaz Agir' kod adlı Osman Mutlu, Suriye'de örgüte sızan MİT ajanları tarafından takip edildi. Suriye'de Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda, Mutlu ve 1 koruması patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içinde etkisiz hale getirildi.

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