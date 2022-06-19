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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

Helep, Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerini sürdürdü
Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.

Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

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