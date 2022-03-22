MİT ve Emniyet'ten 50 ilde ortak operasyon: FETÖ'nün sağlık yapılanması deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün sağlık yapılanması ve 2006 yılı yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün sağlık, sınav ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında olduğu tespit edilen 158 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASI DEŞİFRE OLDU

Sağlık yapılanması kapsamında meslekten çıkarılan 10 , aktif olarak çalışan 4 ve 1 sivil olmak üzere 15 kişinin örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları, haklarında ardışık arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı bulunduğu tespit edildi.

2006 YILI SORULARINA İLK OPERASYON

Polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 2006'da sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmesi üzerine söz konusu yıla ilişkin ilk kez düzenlenen operasyonda, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 kişiye Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

JANDARMA MAHREM YAPILANMADA 132 GÖZALTI

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam'ın, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

İŞTE FETÖ'NÜN YENİ KAOS PLANI

14 Mart 2022 günü saat 23.45 sıralarında Muğla İl jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, rahatsızlanarak Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine gitti. Olay önce acil serviste doktor Tahir Tarımer'in beyanlarıyla medyaya yansıdı. Doktor Tarımer muayene esnasında, aralarında arbede yaşandığı, uzman çavuşun doktor Tahir Tarımer'e bağırarak hakaretlerde bulunduğu, boğazından sıkmak suretiyle sol gözüne ve sırtına yumruk attığı, bunun üzerine beyaz kod verdiği ve şikayetçi olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları doktorun yalan söylediğini gözler önüne sererken, yaşanan olay sonrasında uzman çavuş hakkında başlatılan adli işlem tamamlandı ve görevine iade edilmesi kararı alındı.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Uzman Çavuş Ali Akdağlı tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan doktor Tahir Tarımer ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde, evrağını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düştüğü görüldü. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

Öte yandan uzman çavuş Akdağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Uzman çavuş Akdağlı verdiği ifade de asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle, mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınıp şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.