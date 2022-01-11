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MİT'e geçen yıl 75 bin ihbar geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına geçen yıl, terör örgütleriyle ilgili iletilen 75 bin ihbardan, 7 bini operasyona dönüştürüldü.
MİT'e geçen yıl 75 bin ihbar geldi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2020'de 1,5 milyonun üzerinde kişinin tıkladığı "www.mit.gov.tr" internet sitesini, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.

Artan ziyaretçi sayısı MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbar sayısı bir önceki yıla göre 3 kat artarak 75 bine ulaştı.

İhbarların büyük bölümünü, FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili ihbarların oluşturduğu öğrenildi.

Gelen mesajlar titizlikle incelenerek elemeye tabi tutuldu. Çoğunluğu FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ hakkındaki 15 bin nitelikli ihbardan 7 bini ilgili birimlerle paylaşıldı. Bu ihbarlar sayesinde, MİT ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla terör örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldı.

Yabancı dilde ihbar sayısı da arttı
MİT'e yabancı dilde yapılan ihbar sayısı da bir önceki yıla göre arttı. Yabancı dilde bir önceki yıl 1560 ihbarın geldiği MİT'e, geçen yıl ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça 5 bin 818 ihbar yapıldı.

MİT'e çeşitli dillerde gönderilen bu ihbarların da büyük bölümünün terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi.

Teşkilata 18 bin başvuru
Teşkilatın geçen yıl başında yenilenen kariyer sitesi de büyük ilgi gördü. 25-39 yaş aralığında birçok vatandaş siteyi ziyaret ederek, MİT'in sunduğu kariyer imkanlarını inceledi. 18 bin kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr/mks" üzerinden öz geçmişini gönderdi.

Daha önce vatandaşlara açık sergilenen 90 nesnenin fotoğraflarının ve hikayelerinin yer aldığı MİT'in "e-müze"sinin ziyaretçi sayısı da geçen yıl arttı. 39 bini aşkın kişi "e-müze"yi tıklayarak, "e-müze"de sergilenen istihbarat ile ilgili nesneleri detaylı inceledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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