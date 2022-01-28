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MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

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