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MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.

Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

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