Mitsubishi, Rusya'daki üretimi durdurdu

Mitsubishi, Rusya'daki en büyük üretim tesisinde üretimi durdurma kararı aldı.

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı.

Rusya'daki üretimi durdurma kararı alan otomobil şirketleri arasına Mitsubishi de eklendi. Daha önce ülkede motor üretimini durduran şirket, şimdi de Rusya'daki en büyük üretim tesisinde üretimi süresiz askıya aldı.

İhracatı ve parça tedark faaliyetlerini durduran Mitsubishi, bununla birlikte Rusya'da bir süredir Pajero Sport SUV modelinin üretiminin yapıldığı Kaluga tesisinde üretim durduruldu.

BİRÇOK ARACIN ÜRETİMİ ETKİLENECEK

Kaluga üretim tesisinde üretimin ve montajın durmasıyla birlikte de parça montajları yapılan Peugeot Traveller, Opel Combo ve Citroen Berlingo gibi pek çok aracın üretiminde aksamalar yaşanacak.

Bu durumun asıl sebebinin ‘lojistik zorluklar’ olduğunu söyleyen Mitsubishi, halihazırda devam eden çip sıkıntıları sebebiyle önümüzdeki günlerde Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurabileceğini de duyurdu.