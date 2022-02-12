MİT'teki hainin cezası kesildi

FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında örgütün MİT mahrem imamı Recai P. 23 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; MİT’e sızan FETÖ’cülerin kuruma gelen gideni takip ettiği tespitine yer verildi.

MİT’teki FETÖ’cü, teşkilata kimin ne zaman geldiğini, kiminle ve niçin görüştüğünü örgüte sızdırmış.

MİT TIR’ları kumpasında TIR’ların markası ve plakalarıyla ilgili bilgileri örgüte ulaştıran mahrem imam Recai P.’ye "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Recai P.’nin örgütün MİT mahrem yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Recai P., itirafçı oldu ve örgüte dair bilgiler verdi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından toplamda 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkındaki gerekçeli kararını tamamladı.

BİLGİLERİ O VERDİ

Recai P.’nin örgütteki bir üst konumunda bulunan Ö.K., mahkemede tanık olarak dinlendi. Örgütün MİT TIR’ları kumpasıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunan Ö.K., eski MİT mensubu S.Ç.’nin o süreçte söz konusu TIR’ların dorselerinde yazan şirketleri, bu TIR’ların markası ve plakalarını Recai P.’ye verdiğini, ardından da bu bilgilerin kendisine geldiğini anlattı. Ö.K., kendisinin de bu bilgileri örgütün MİT mahrem yapılanmasında en tepe isim olan "Tahir" kod adlı Murat Karabulut’a ulaştırdığını kaydetti.

İKİ HAFTADA BİR TOPLANTI

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın, MİT’te çalışan örgüt mensubu emniyet ve koruma görevlilerinin sorumlusu olduğu ve bu kişilerle 2 haftada bir buluştuğu bildirildi.

Sanığın bu görüşmelerde MİT’ten devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin ettiği anlatılan kararda şu tespitler yer aldı:

"Sanığın takibi altındaki MİT çalışanlarından teşkilat, çalışılan birim ve çalışma konuları hakkında sanığa bilgi verilmiştir. Bu bağlamda kuruma giriş-çıkış yapan araçlar, şahıslar, şahısların sıfatı, kimler olduğu, teşkilata ne zaman geldikleri, kiminle ve niçin görüştükleri, teşkilata gelen milletvekili, yabancı misyon şefleri, tüm bu şekilde teşkilata gelen-giden herkesin bilgilerinin alındığı anlaşılmıştır."