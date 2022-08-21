  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

MİT'ten Kamışlı'da bir operasyon daha

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.
MİT'ten Kamışlı'da bir operasyon daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:55
  • Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler gelecekte dünyanın liderleri olacak20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:57
  • AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:58
  • Bakan Bozdağ: Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız 3 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:04
  • Erdoğan: İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi bir başarıya imza attık20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:12
  • Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:09
  • Numan Kurtulmuş: 2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak19 Ağustos 2022 Cuma 21:18
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, devir teslim töreni gerçekleşti19 Ağustos 2022 Cuma 21:17
  • Meral Akşener Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret etti19 Ağustos 2022 Cuma 21:13
  • Soylu: Bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var19 Ağustos 2022 Cuma 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti