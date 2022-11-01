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MİT'ten nefes kesen operasyon: Ersin Şahin etkisiz hale getirdi!

MİT Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz etkisiz hale getirdi
MİT'ten nefes kesen operasyon: Ersin Şahin etkisiz hale getirdi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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