MİT'ten nokta operasyon: Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi!

MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul/Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Rüstem Kod Nüsret TEBİŞ’i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul/Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 vatandaşımızın ölümü, 154 vatandaşımızın da yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret TEBİŞ’in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi.

Suriye sahasında Nüsret TEBİŞ’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.

Güngören eyleminin faili olarak İstanbul/Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1.258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranan Rüstem Kod Nüsret TEBİŞ’in; PKK’ya 1995’de Siirt/Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

2008'DE YAŞANAN GÜNGÖREN SALDIRISI

27 Temmuz 2008’deİstanbul Güngören'de araç trafiğine kapalı cadde üzerinde çöp kutularına yerleştirilen parça tesirli 2 bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 18 kişi ölmüş, 154 kişi de yaralanmıştı.