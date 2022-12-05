MİT’ten PKK'ya bir nokta atış daha: Siham Mislih etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT’in terör örgütü yöneticilerine yönelik nokta atışları sürüyor. MİT’ten bir başarılı operasyon daha geldi. Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa Eyalet Sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütü PKK-YPG, Ayn Isa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Mislih, etkisiz hale gelmeden önce Barış Pınarı Harekât (BPH) Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi Eylemleri azmettirdiği bilgisi alan MİT, Siham Mislih'i hedef listesine aldı.
Son olarak Suriye'nin Türkiye sınır hattına sorumlu düzeyde düzenlemesi gerçekleştirilen PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kod Siham Mislih takibe alındı. PKK/YPG’li terör örgütü üyesi MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.
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