MİT’ten PKK'ya bir nokta atış daha: Siham Mislih etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT’in terör örgütü yöneticilerine yönelik nokta atışları sürüyor. MİT’ten bir başarılı operasyon daha geldi. PKK/YPG, Ayn Isa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.