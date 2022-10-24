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MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyonu daha: Eyyüp Yakut etkisiz hale getirildi

MİT'in bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonları sürüyor. Suriye'de "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyonu daha: Eyyüp Yakut etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonları sürüyor.  Suriye'de "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Eyyüp Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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