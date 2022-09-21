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MİT'ten PKK'ya operasyon: 6 terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla terör örgütü PKK/KCK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'ten PKK'ya operasyon: 6 terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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