MİT'ten PKK'ya operasyon: 6 terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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