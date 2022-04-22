MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın iki üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 teröriste MİT tarafından 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yapıldı.
PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.
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