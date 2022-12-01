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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT’in istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Kasım 2022 içinde Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan, Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod Muhammed Halid Ali’nin, BPH alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği, Abu Ömer Korani kod Muhammed Salih'in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami (K) Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod Şadi El Setem El ALİ’nin BPH alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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