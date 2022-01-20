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MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatacak

Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatmak için sosyal medyadan kampanya başlatan MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, "Cuma günü karnelerden önce Ahmet'in hatırası için çocuklara çikolata dağıtacağız. " dedi.
MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatacak

Trafik kazasında vefat eden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatmak için sosyal medyadan kampanya başlatan MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, "Süper Lig ve 1. Lig'deki hemen hemen her kulübün desteğini gördük. Cuma günü karnelerden önce Ahmet'in hatırası için çocuklara çikolata dağıtacağız. Böylece Ahmet unutulmayacak ve ona dualar edilecek." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün Ahmet Çalık'ın anısı için sosyal medyasından, "Acı kaybımız Ankara'nın gururu, örnek sporcu Ahmet Çalık adına cuma günü ilimizde belirlenen okullarda çocuklarımıza, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz. Güzel kalpli Ahmet Çalık. Saygı ve rahmetle." paylaşımına Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinden büyük destek geldi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Faruk Koca, Ahmet'in vefatının tüm Türkiye'yi üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sporun içinde olsun olmasın bütün çevreler Ahmet'in başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Ankara'nın evladı olarak Ankaralılar da büyük üzüntü içinde. İnsanlar yaşarken onların iyi hallerini anlamak yerine maalesef vefattan sonra anlamak gibi bir kültürümüz var. Keşke Ahmet yaşarken onun bir iyiliklerini bilmemiz ve örneklememiz lazımdı. Allah rahmet eylesin. Ailesine, Konyaspor camiasına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Biz, özellikle Ahmet'in hem kişiliğiyle hem yaşadığı olayla ilgili yapılan kampanyaların kurumsal kimlikle yapılması doğru buluyoruz. Kişisel olarak hiçbir bireyi öne çıkaracak faaliyeti doğru bulmuyoruz. Kurumsal olan yapılan Ahmet'in hatıralarıyla ilgili yapacağı çalışmaları önemsiyoruz."

MKE Ankaragücü Kulübünün bu anma etkinliğinin tüm Türkiye'ye yayıldığını aktaran Koca, "Ahmet'in hatırasını yaşatmak istiyoruz. Bu projenin Türkiye'ye mal edilmesi gerektiğini düşündük. Sosyal medya paylaşımımızla Süper Lig ve 1. Lig'deki hemen hemen her kulübün desteğini gördük. Bireysel olarak da birçok iş adamının Ankaragücü'nün bu hassasiyetini dikkate aldığını gördük. Cuma günü karnelerden önce Ahmet'in hatırası için çocuklara çikolata dağıtacağız. Böylece Ahmet unutulmayacak ve ona dualar edilecek. Önemli olan iyi hatıralarla anılmaktır. İnsani ve ahlaki değerleri çok üst düzeyde olan biriydi Ahmet." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca'dan kadınlara ve öğrencilere bilet müjdesi
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, sezon sonuna kadar kadınlara ve lise ile üniversite öğrencilerine ev sahibi oldukları maçların biletlerinin ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Bu uygulamaya Denizlispor ve İstanbulspor maçlarında yapacaklarını daha önce açıkladıklarını hatırlatan Koca, "Sizin aracılığınızla bir müjde vermek istiyorum, sezon sonuna kadar kadınlar ve lise ile üniversite öğrencilerini Ankara'daki maçlarımıza ücretsiz davet ediyorum. Ankaragücü'nün 12. itici gücü olan taraftarımızı, eksik oyuncularımızın olduğu bu dönemde takımımızı coşkuyla desteklemeye çağırıyorum. 90 dakika takıma destek de bulunun. Sonuç ne olursa olsun eleştirileri özellikle 90 dakika sonrasını erteleyin. Teknik heyet ve futbolcular sahada mücadele ederken onları demoralize etmeyelim. Ankaragücü'nün iyi giden formuna gölge düşürmeyelim. Taraftar gereğini yapsın biz de gereğini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Denizlispor maçı bizim için çok kritik"
Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Altaş Denizlispor'la oynayacakları maçın önemine dikkati çekti.

İkinci yarıya iki maçı da kazanarak başladıklarını hatırlatan Koca, "İnşallah galibiyet serimiz devam eder. İkinci yarı başlarken 3-4 oyuncumuzun rahatsızlanması ve sakatlanmasıyla eksik kaldık. Denizlispor maçı bizim için çok kritik. Bu maçtan sonra 15 gün araya gireceğiz, bay haftamızdan dolayı. Bu arayı da 1 haftalık Antalya'da kampıyla değerlendireceğiz. Eksiklerimizin Denizlispor maçına yetişmesi zor gözüküyor. İyi giden başlangıcımızı Denizlispor maçıyla devam ettirmeliyiz. Arada da eksiklerimiz dönecektir. Esas lig şimdi başlıyor." diye konuştu.

Koca, devam eden transfer yasağıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Transfer yasağıyla ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Bu konuyla ilgili bazı anlaştığımız futbolcular var. İnşallah tamamıyla anlaştıktan sonra transfer dönemi bitmeden bu süreci bitirip bir ya da iki oyuncu almak istiyoruz. Tabi bu bizim niyetimiz, bir de muhataplarımızın bizimle anlaşması lazım. Onlardan da özveri bekliyoruz. Biz kimsenin hakkını yemeyiz. Buradan ekmek yemiş futbolcuların da Ankaragücü camiasına vefa borcu olduklarını düşünüyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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