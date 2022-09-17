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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü taraftarı tribünden takip edemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe, kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Karşılaşmayı Sivassporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan deplasman tribününden izleyebilecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 1 puanla son sırada girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, kötü gidişatı sonlandırıp ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor da ligde henüz galibiyetle tanışamadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya deplasmanında Cluj karşısında 1-0 kazanmanın moraliyle Ankara'ya gelecek Sivasspor, ligde oynadığı 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan aldı.

Sivasspor
Ligde geride kalan 6 haftada iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine MKE Ankaragücü karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Leke James ve Kader Keita, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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