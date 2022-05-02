MKE Ankaragücü tekrar Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda küme düşen MKE Ankaragücü, 1. Lig'de fazla durmadı. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselmek için gerekli olan 1 puanı rakibiyle 0-0 berabere kalarak aldı.

5. kez başardı

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 53. sezonu olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

Başkan Faruk Koca ilk sezonunda şampiyon

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıkmanın sevincini maç futbolcularıyla paylaştı.

Sezon başında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı.

Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.

Tribünler tıklım tıklım

Sarı-lacivertliler, Süper Lig coşkusunu tıklım tıklım doldurduğu Eryaman Stadı'nda yaşadı.

Tribünlerin tamamını dolduran Ankaragüçlüler, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi.

"Başından sonuna kadar ligi domine eden bir Ankaragücü vardı"

Süper Lig'e yükseldikleri Yılport Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çok mutlu olduklarını belirtti.

Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini vurgulayan Dalcı, "Öncelikle çok mutluyuz. Ankaragücü layık olduğu yere geldi. Buna biz vesile olduğumuz için hayatımızın en gurur verici anlarından birini yaşıyoruz. Başından sonuna kadar ligi domine eden bir Ankaragücü vardı. Süper Lig'e çıkmayı sonuna hak eden bir Ankaragücü vardı. Bayramdan önce bir bayram yaşattık. Umarım bundan sonra MKE Ankaragücü ömür boyu hak ettiği bu ligde kalır." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını başarılarından dolayı tebrik eden Dalcı, sarı-lacivertli taraftarlar içinse şunları kaydetti:

"Biz yolcuyuz, taraftar hancı. Onlar bu takımın her şeyi. Bugüne kadar bizi destekleyen, desteklemeyen hepsine çok teşekkür ederim. Desteklemeyenler de süreç içinde bize faydası oldu. Bizi motive ettiler, yanlışlarımız vardı, onları düzelttik. Bir sene boyunca karakterimizi bozmadan onlara saygı göstermemiz gerekiyordu. Buradan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Layık olduğumuz yere Ankaragücü'nü getirmek de bize nasip oldu."

Futbolcuların görüşleri

Sarı-lacivertilerin stoperi Sinan Osmanoğlu, çok istedikleri Süper Lig'e çıkmanın mutluğunu yaşadığını aktardı.

Sezon başından beri büyük mücadele verdiklerini dile getiren Sinan, "Sadece futbolcular değil, yönetimi, taraftarı, çalışan personel, şampiyonluğa inanmıştı. Zor şartlarda bile birlikte ayakta kaldık. İyi bir sezon geçirdik. Şampiyonluğa ulaştığımız için inanılmaz mutluyum. Çok büyük bir camiadayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkent ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Alperen Babacan da hedefe ulaşmanın gururunu duyduklarını anlatarak, "Tek hedefimiz şampiyonluktu. Çok çabaladık. Kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Artık Süper Lig'deyiz. Ankaragücü taraftarı bugünü doyasıya kutlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Murat Uçar ise Süper Lig'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Camianın hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Güzel bir sezon geçirdik takım olarak. Bu şampiyonluğu Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. İnşallah Ankaragücü hak ettiği yerde hep kalır." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak

MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulduğuna işaret ederek, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ankaragücü'nün bugün şampiyon olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yarın da Ramazan Bayramı. Ankaragücü camiası üç bayramı bir arada yaşıyor." diye konuştu.

Sezon öncesinde bütün hazırlıkları şampiyonluk için yaptıklarını vurgulayan Koca, "Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün stresli bir maçtı. Süper Lig'e çıkmamız için beraberlik yetiyordu, onu başardık. Bütün camiayı, futbolcuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini dile getirerek, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. Orada şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."