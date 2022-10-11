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MKE Ankaragücü'nden hakem eleştirisi

Kulübün Basın Sözcüsü Aytekin, İstanbulspor maçına ilişkin, "Hakem hataları genellikle galibiyetlerden sonra konuşulmaz ama hataların tekrarlanmaması açısından galibiyetlerden sonra da dile getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
MKE Ankaragücü'nden hakem eleştirisi

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, İstanbulspor maçında yedikleri gol öncesi rakip takımın üst üste gerçekleştirdiği 2 faulün olduğunu belirterek, "Hakem hataları genellikle galibiyetlerden sonra konuşulmaz ama hataların tekrarlanmaması açısından galibiyetlerden sonra da dile getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını, futbolcuların maçın tamamında iyi mücadele ettiklerini bildirdi.

Kaçırdıkları çok sayıda net gol pozisyonu bulunduğunu ifade eden Aytekin, gol pozisyonlarını değerlendirebilselerdi maçı çok rahat kazanabileceklerine söyledi.

Aytekin, İstanbulspor maçındaki hakemleri de eleştirerek, şöyle devam etti:

"Yediğimiz gol öncesi rakip takımın üst üste gerçekleştirdiği 2 faulü vardı. Hakem hataları genellikle galibiyetlerden sonra konuşulmaz ama hataların tekrarlanmaması açısından galibiyetlerden sonra da dile getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok net 2 faulün saha içindeki hakemler ve sonrasında VAR hakemleri tarafından görülmemesi çok önemli bir puan kaybı yaşamamıza neden olabilirdi. Futbol otoritelerinin tamamı da VAR'dan golün iptal edilmesi noktasında hemfikir."

"Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacağız"
İstanbulspor deplasmanına gelen taraftara da teşekkür eden Aytekin, "İstanbulspor deplasmanında taraftarımızın da hakkını vermek lazım. Özellikle 1-1'den sonra itici güçlerini arttırdılar ve uzatma dakikalarında galibiyeti getiren golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi ağırlayacaklarını anımsatarak, "Artık önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı var. Galibiyetimizi bir seriye dönüştürmek istiyoruz. 20 binin üzerinde coşkulu taraftarımızla, bu maçta da iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

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