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MKE AŞ, meslek lisesini yeni teknolojilerle donattı

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ, Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye ve laboratuvarlarını yeni teknolojilerle donattı.
MKE AŞ, meslek lisesini yeni teknolojilerle donattı

Alınan bilgiye göre, MKE AŞ, savunma sanayisine kalifiye eleman yetiştirme ve nitelikli alt yükleniciler kazanma hedefiyle eğitime yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

MKE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin desteğiyle MKE AŞ ile Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Eylül 2021’de Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

MKE AŞ, protokol kapsamında Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye ve laboratuvarlarına yeni teknoloji ve donanımlar kazandırdı.

Bu kapsamda okula; içinde 16 bilgisayar, masa, sandalye, hidrolik eğitim seti, pnömatik eğitim seti, eksen CNC freze eğitim tezgahı olan CNC Simülasyon ve Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı kuruldu.

Ayrıca öğrencilerin hayal gücünü ve programlama kabiliyetini artırmak amacıyla içinde; bilgisayar, montaj masası, duvar seti, üç boyutlu yazıcı, elektrik, elektronik ve robot ekipmanları bulunan Robotik Kodlama Atölyesi oluşturuldu.

CNC Simülasyon ve Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı ve Robotik Kodlama Atölyesi, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kullanılmaya başlandı.

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