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MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı

2021 sonunda, MKK Kar Endeksi 2021'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 33,51 ve 2020 sonuna göre yüzde 146,71, MKK Ciro Endeksi de 2021 üçüncü çeyreğine göre yüzde 17,62 ve 2020 sonuna göre yüzde 64,53 artış kaydetti.
MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettikleri finansal veriler kullanılarak hesaplanan 2021 sonuna ilişkin MKK Kar ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar, Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlandı.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, nominal bazda hesaplanan endeksler, her çeyrek dönem için ilgili çeyrek dönemden geçmişe doğru son bir yıllık karların/hasılatların toplamı esas alınarak hesaplanıyor.

Buna göre, 2021 sonunda, MKK Kar Endeksi 2021'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 33,51 ve 2020 sonuna göre yüzde 146,71, MKK Ciro Endeksi de 2021 üçüncü çeyreğine göre yüzde 17,62 ve 2020 sonuna göre yüzde 64,53 artış kaydetti.

BIST pay piyasalarına yönelik referans olarak kullanılabilecek göstergelerin çeşitlendirilmesine, bireysel yatırımcılara yönelik veri çeşitliliğinin artırılmasına ve Türkiye sermaye piyasalarına ilişkin akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak VAP'ta, Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar sayfalarında, 30 finansal oran ile varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem karı ve hasılat kalemlerini bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler ile karşılaştıran 5 değişim oranı yer alıyor.

Dönemsel Finansal Oranlar sayfasında, ilgili yıl ve döneme ilişkin finansal tablolarını yayımlamış şirketlere ait oranların aritmetik ortalamaları, 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar sayfasında ise çeyrek dönemler için hesaplanan Dönemsel Finansal Oranlar'ın aritmetik ortalamaları hem toplu olarak hem de sektörel bazda sunuluyor.

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin endeksler ve finansal oranların 3 Haziran 2022'de ilan edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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