  • BIST 2.640,80
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5813
  • Euro 17.8122
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

MMA sporcusu Ahıska Türkü Abbasov, maçlarına Kırgız ve Türk bayrağı ile çıkıyor

Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında ONE Championship orta sıklet dünya şampiyonluğu kemerini üç yıldır elinde tutan Kemran Abbasov, müsabakalarında Türk ve Kırgız bayrağını birlikte açıyor.
MMA sporcusu Ahıska Türkü Abbasov, maçlarına Kırgız ve Türk bayrağı ile çıkıyor

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'ndeki Bennara ve Apiyet köylerinden 14 Kasım 1944'te Kırgızistan topraklarına sürülen Türk bir ailenin üyesi olan Abbasov, spora dayısından etkilenerek başladı. 10 yaşındayken önce güreş sporu ile uğraşan Abbasov daha sonra boksa başladı.

Dayısıyla birlikte karma dövüş sanatları eğitimine de gönül veren sporcu, ilk olarak 17 yaşında gittiği dövüşten başarıyla dönünce karma dövüş sanatları sporuna ilgisi arttı ve güreş ile boksu bırakıp bu sporla ilerleme kararı aldı.

Maçlara "Diriliş Ertuğrul" müziği ile çıkıyor
Profesyonel spor kariyeri nedeniyle 2015'ten beri yaşamını Rusya'da sürdüren Kırgızistan vatandaşı Ahıska Türkü 29 yaşındaki Abbasov, maçlarına Diriliş Ertuğrul dizi müziğinin eşliğinde çıkıyor.

AA muhabirine spora başlama öyküsünü ve hedeflerini anlatan Abbasov, "Uyruğum Türk ve doğum yerim Kırgızistan olduğu için maçlarıma Türkiye ile Kırgızistan bayrakları ile çıkıyorum. Diriliş Ertuğrul dizi müziği beni gerçekten şarj ediyor." dedi.

Kırgızistan'da çok sevildiğini ve takdir edildiğini anlatan Abbasov, "Halkın sevgisini hissediyorum. Bu bana ilham veriyor. Biz Kırgızlarla kardeşiz. Aynı dili konuşan halklarız." diye konuştu.

Türk dili konuşan halkların tarihine ve yakınlaşmasına gerçekten katkıda bulunmak istediğini dile getiren Abbasov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler hepsi benim kardeşim. Bu halkların her zaman birbirine yakın olmasını istiyorum. Bu kardeş halkların birbirine yakın olması ve Türk halklarının gücünü tüm dünyaya gösterilmesi için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım".

Ahıska Türkü dünya şampiyonluğunu 3 yıldır koruyor
Abbasov, Asya merkezli ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ONE Championship MMA orta sıklet dünya şampiyonu olduğunu belirtti.

Şampiyonluk kemerini üç yıldır elinde tuttuğunu ifade eden Abbasov, "ONE Championship MMA organizasyonunda orta sıklet dünya şampiyonu olan ilk ve tek Ahıska Türkü dövüşçüsü benim." diye konuştu.

Abbasov, karma dövüş sanatlarında kullanılan istatistiklere göre bugüne kadar çıktığı 28 maçtan 23'ünü galibiyetle sonuçlandırdığını kaydetti. Abbasov hedefinin ise, ABD merkezli Ultimate Fighting Championship (UFC) olduğunu kaydetti.

"Bizim için Kırgız ve Türk bayrağı önceliklidir"
Abbasov'un 41 yaşındaki dayısı, ilk antrenörü ve dövüşçü Yakub Aliyev, "Bizim için Kırgız ve Türk bayrağı önceliklidir. Türk bayrağı bizim kökümüz. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutmamalıyız." dedi.

Öte yandan Abbasov, Bişkek'e olan ziyareti sırasında Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov tarafından makamında kabul edildi. Mamıtov, şampiyon sporcuya teşekkür edip başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Warriors, NBA finaline denge getirdi06 Haziran 2022 Pazartesi 09:38
  • Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçildi06 Haziran 2022 Pazartesi 09:32
  • Milli halterci Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu05 Haziran 2022 Pazar 16:37
  • MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı05 Haziran 2022 Pazar 16:28
  • Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız05 Haziran 2022 Pazar 15:40
  • Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı05 Haziran 2022 Pazar 11:50
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: İkinci yarıdaki hareketliğimizle bu skoru bulabildik05 Haziran 2022 Pazar 09:35
  • Terim'e talih kuşu! Suudi Arabistan'dan çılgın teklif04 Haziran 2022 Cumartesi 11:14
  • Dursun Özbek, başkanlık seçimi öncesi hedeflerini ve projelerini açıkladı03 Haziran 2022 Cuma 23:07
  • Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı03 Haziran 2022 Cuma 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti