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Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Gaziantep'te hizmete girdi

Gaziantep'te polislerin her türlü olayda görev yapabileceği ve hızlı sonuç alabilecekleri mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete başladı.
Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Gaziantep'te hizmete girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen tanıtım programında Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'a araç hakkında bilgi verildi.

Vali Gül, gazetecilere, yeni nesil kriminal inceleme aracının Gaziantep emniyetinin kurumsal kapasitesini ciddi anlamda yükselteceğini söyledi.

Kıraç'ın delillerin hızlı bir şekilde toplanmasında ve değerlendirilmesinde, gözden kaçan delillerin anında tespit edilmesiyle ilgili tüm teknolojik imkanlara sahip milli bir araç olduğunu ifade eden Gül, "Emniyet Genel Müdürlüğünün hem teknik hem de ekonomik katkılarıyla ilimize kazandırılan bir araç. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnanıyorum ki Gaziantep'teki olayların faillerinin bulunmasında önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Gaziantep'in asayişi, bugünü dünden daha iyi. Yarını da bugünden daha güzel olacak." dedi.

İl Emniyet Müdürü Başbuğ ise aracın hayırlı olmasını diledi.

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden Komiser Aras Kök ise aracı teslim etmek için kente geldiklerini söyledi.

4x4 özelliğe sahip aracın arazi şartlarına uygun olduğunu ifade eden Kök şunları kaydetti:

"Aracımız Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün içerisinde bulunan özelliklerin tamamını barındırmaktadır. Aracımız olay yerine intikal ettiği andan itibaren olay bitene kadar elde edilen bulguları tamamen içerisinde güvenli bir şekilde barındırıp inceleme aşamasına kadar bulguların bozulmadan sevkini sağlayacak donanıma sahiptir. Ayrıca aracımızın en önemli özelliklerinden biri, olay yerinde elde edilen parmak izlerini Olay Yeri İnceleme birimine geçmeden entegrasyonları sayesinde daha araç içerisinde sorgulanarak failin kim olduğunu belirlenmesine imkan sağlayacak. Aracımızın üst kısmında teleskopik kamera görünüyor. Bu kamera sayesinde etrafta hem aydınlatma yaparak hem de görüntü alarak çalışmalarımızı güvenli şekilde yerine getirmemizi sağlayacak. Araçlarımızın dağıtımı planlanırken illerimizin stratejik konumları ön plana alınır. İlk olarak planlanan illerden biri Gaziantep oldu. Aracımızı buradaki Olay Yeri uzman ekibine teslim ettik."

Kaynak: Haber Kaynağı
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