Mobil Mutfak Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivalinde

Kültürel ve sanatsal alanda birçok projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracıyla Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivaline gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor.

14-23 Ocak'ta Pursaklar Yaşam Merkezinde kitapseverlere yönelik yapılan Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivalinde birçok ünlü yazarın katılım sağladığı söyleşi ve imza günü etkinliği yapan Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracı ile de festival alanına gelen vatandaşlara çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda festival girişinde çorba dağıtımı yapan belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara çorba ikram ederek sohbet etti.

‘‘Hemşehrilerimize afiyet olsun’’

Soğuk kış günlerinde festival alanına gelen vatandaşlara çorba ikram ederek içlerini ısıttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar 1.Kitap Günleri’nde fuar alanımıza gelen hemşehrilerimizle sohbet ediyor, çorba ikram ediyoruz. Mobil mutfağımızdaki çorba dağıtımına büyük bir ilgi var. Hemşehrilerimize afiyet olsun’’ dedi.