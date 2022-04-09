Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam geldi

BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalara yüzde 52.5 oranında zam yapıldı.

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş idi. Diğer bir ifadeyle yurt içi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.