Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı

Geçen yıl ulaştığı 4,3 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kıran mobilya ihracatı yeni yıla yüzde 14'lük artışla başladı.

Türkiye'nin mobilya ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 325,5 milyon dolara ulaşırken tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 4,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılan mobilya ihracatı yeni yıla da rekorla başladı.

Ocakta mobilya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 325,5 milyon dolar oldu.

Geçen ay en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve Libya'ya ihracat yapan sektörün, bu alanda en yüksek artışı yüzde 90 ile Katar'da gerçekleşti.

Bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi.

Geçen yılı 7 milyar dolara yaklaşan ihracatla kapatan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı ise ocakta yüzde 23 artarak 558,1 milyon dolara yükseldi.

"Ocak ayı rakamları yeni rekorlar kıracağımız gösteriyor"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni yıla çok iyi bir ivmeyle başladıklarını, ocakta mobilya sektörü olarak alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan mobilya fuarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda Türk mobilya üreticileri olarak 80 ülkeden alım heyetini, 138 ülkeden 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Güleç, mobilyacıların yüzlerce iş birliğine imza attığını anlattı.

Güleç, sektör olarak 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temellerini attıklarını kaydederek, "Bu fuardan aldığımız motivasyon, gerçekleştirdiğimiz iş bağlantılarımız, mobilyacılarımızın devam eden yatırımları ve ocakta gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamları bize yıl sonunda yeni rekorlar kıracağımızı gösteriyor." dedi.

"2022 sonunda en büyük 5 mobilya ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyoruz"

Ahmet Güleç, Türkiye'nin 2020'de dünyanın en çok mobilya ihraç eden 8'inci ülkesi olduğunu, 2021'e ilişkin rakamların henüz çıkmadığını ancak Türkiye'nin rakiplerine göre ihracatını daha fazla artırdığını ve bu alanda yukarılara çıkmayı beklediklerini söyledi.

Güleç, "Geçen ay tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştık. Geçen yıl da çok iyi rakamlar elde etmiştik. 2021 rakamları çıktığında 8'incilikten yukarılara basamak atlayacağımızı öngörüyoruz. 2022 sonunda da dünyanın en büyük 5 mobilya ihracatçı ülkesi arasında yer almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hedef pazarlara Türk Cumhuriyetleri ve Suudi Arabistan da eklendi

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise, ihracat rakamlarının yeni yıla da güzel başladığını ve sevindirici olduğunu belirterek, artışın sürdürülebilir olması için çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Gürcan, "ABD pazarına yönelik çalışmalarımızı derinleştireceğiz ve Avrupa pazarına kilogram başına yüksek katma değerli ürünler ihraç etmek için çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu yıl aynı zamanda Türki Cumhuriyetlere ve Suudi Arabistan pazarına da odaklanacağız. Biliyorsunuz Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeniden yakınlaşma var ve bu ülke önemli mobilya ithalatçılarımız arasındaydı. Burada yeniden yükseliş göreceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Modoko 2022'yi "ihracat yılı" olarak belirledi

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan da 2022'yi ihracat yılı olarak belirlediklerini ve bu alanda yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışkan, "İhracatla ilgili özel bir birim oluşturduk. İstanbul'daki mobilya ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu Modoko gerçekleştiriyor. 2022'de bu payı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen ay İstanbul Mobilya Fuarı'nda ağırlıklı İsrail olmak üzere Katar, Rusya, Romanya, Pakistan, Hindistan, ABD gibi pek çok satın almacı ile bir araya geldik. Ocak ihracat rakamları hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.