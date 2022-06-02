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Mobilyacılar Odası Başkanı Taklacı, "“Mobilyadaki taksit sayısında artışa gidilmeli"

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, artan fiyatlar nedeniyle yeni evlenen çiftlerin mobilya alımında güçlük çektiğini belirterek, “Mobilyadaki taksit sayısında artışa gidilmeli. 9 olan taksit sayısı artırılmalı” dedi.
Mobilyacılar Odası Başkanı Taklacı, "“Mobilyadaki taksit sayısında artışa gidilmeli"

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı mobilya sektörünün son durumunu gazetemize değerlendirdi. Fiyatlardaki artış yüzünden yeni evlenen çiftlerin mobilya alımında zorlandığını vurgulayan Taklacı, mobilyadaki 9 taksit sayısının artırılması gerektiğini kaydetti. Taklacı, “Taksit sayısında iyileştirilmeye gidilmesi gerekiyor. Gençlerimize devlet bu konuda yardımcı olmalı ve sahip çıkmalı” dedi.

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KATMA DEĞERSİZ ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLMESİN
Taklacı, artan mobilya fiyatlarındaki temel etkenin ham maddenin işlenmeden yurt dışına ihraç edilmesi olduğunu belirterek, katma değersiz ürünlerin ihracatının yasaklanması gerektiğini söyledi. Kereste, sunta, MDF gibi ham maddelerinin direkt yurt dışına ihracatının döviz getirisi olmadığına dikkat çeken Taklacı, “Ham maddenin yurtdışına işlenmeden satılması ülkemize çok büyük bir döviz girdisi getirmiyor. Biz hammaddeyi işlediğimizde, mobilya olarak ihraç ettiğimizde 15-20 kat daha yükseğe satıyoruz. Bunu devletimize anlattık ve birçok üründe ihracat kısıtlaması getirildi. Daha öncede olabilirdi” dedi.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR
Gelen ihracat kısıtlamalarının önümüzdeki günlerde fiyatlarda az da olsa düşüş getirebileceğine dikkat çeken Taklacı, “Bundan sonraki 2-3 aylık süreçte mobilya sektöründe biraz düşüş yaşanabilir. Çünkü malzeme ülkede bollaştığında fiyatlarda da düşüş meydana geliyor. İç piyasadaki fiyat artışlarının yegâne sebebi yurt dışına ihracat yapılması" diye konuştu.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE YARDIMCI OLUNMALI
Yeni evlenecek gençlerin mobilya alımında sıkıntılar yaşadığını belirten Taklacı, “Mobilya sektöründe taksit sayısı şu anda 9’dur. Bu taksit sayısının artırılması gerekiyor. Çünkü fiyatlar çok yükselmiş durumda. Yeni ev kuracak gençler mobilya almakta güçlük çekiyor. Taksit sayısında iyileştirilmeye gidilmesi gerekiyor. Gençlerimize devlet bu konuda yardımcı olmalı ve sahip çıkmalı” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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