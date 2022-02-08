Modern pentatlonun '90 dakikalık' olimpiyat hesabı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Çakır, "Modern pentatlonun tek stadyumda yapılacak 90 dakikalık yeni formatıyla 2028 yılındaki Los Angeles Olimpiyatları'nda yer bulacağına inanıyorum." dedi.

Modern pentatlonda 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alma umudu sürüyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, modern pentatlonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dahil olacak 28 spor branşının belirlendiği başlangıç programında yer almamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çakır, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ilkelerine uyumlu, olimpik programa yük olmayacak yeni branşı ve olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin’in de mirası modern pentatlonun, tek stadyumda yapılacak 90 dakikalık yeni formatıyla 2028 yılındaki Los Angeles olimpiyatlarında yer bulacağına inanıyorum." dedi.

Modern pentatlonun durumunun boks ve halterden farklı olduğuna dikkati çeken Çakır, "110 yıllık olimpik bir spor dalından söz ediyoruz. 1992 yılından bu yana binicilik branşı noktasında bir tartışma var. Bugüne kadar 19. yüzyıldaki askeri becerilere dayalı olarak yapılan modern pentatlon sporu, yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarıyla orijinal formatını korumayı başardı." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'nda biniciliğe dair yaşanan sorunların konuyu farklı noktaya taşıdığını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Bu tartışmaların ötesinde binicilik erişilebilirlik açısından da modern pentatlon sporunu kısıtlayan bir sorundu. Binicilik branşı, modern pentatlondaki aktif ülke sayısının artış göstermemesinin nedenlerinden de biriydi. Yine modern pentatlondaki binicilik müsabakalarının teknik biçimi, adaletin ve eşitliğin sorgulanmasına neden oluyordu. Dolayısıyla IOC’nin aldığı bu karar, bizim için sürpriz değil. IOC, binicilik yerine alternatif bir spor dalı önerilmesi konusunda UIPM’den talepte bulunuyordu. Ve bu değişiklikte olimpik bir branşın tercih edilmesi beklentisi dile getiriliyor."

Binicilik yerine sportif tırmanış

Biniciliğin yerine alternatif bir branşın getirilmesine yönelik karar alındığını aktaran Çakır, "Bu konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturdu. Biniciliğin yerine gelecek branşın ne olacağına yönelik ulusal federasyonlardan fikirler alındı." dedi.

Federasyon olarak süreçte aktif rol aldıklarını dile getiren Çakır, "Biz, modern pentatlon formatına ve ruhuna en uygun branşın sportif tırmanış olacağına yönelik kanaatimizi bildirdik." diye konuştu.

Modern pentatlonun bünyesinde yer alacak 5. branşın ne olacağına yönelik henüz karar alınmadığını vurgulayan Çakır, sürecin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

"2022’nin yaz aylarında belirlenip test edilecek yeni branşın ardından, sonbahara doğru Guatemala’da yapılacak Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Genel Kurulu’nda üye ülkelerin oylamasına sunularak resmileşecek. Kongrede alınacak karar, 2023’ün Şubat ayında yapılacak IOC Toplantısı’nda paylaşılacak. Dolayısıyla IOC, modern pentatlon camiasının bildireceği beşinci branşın ardından 2028 Los Angeles’taki programın listesini netleştirmiş olacak. Bugün itibarıyla IOC’nin bildirdiği Los Angeles programı listesinde görünmemesi gayet doğal. Çünkü UIPM’in bildireceği branş henüz netlik kazanmış değil."

Programa kaykay, spor tırmanışı ve sörf dahil edildi

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dahil olacak 28 spor branşının belirlendiği başlangıç programında boks, halter ve modern pentatlona yer verilmedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği iki süren 139. Genel Kurulunda, oy birliğiyle alınan kararın ardından Los Angeles 2028'de yer alması planlanan 28 spor branşı duyuruldu.

Spor branşlarının başlangıç programında, olimpiyatların temel sporları arasında gösterilen boks, halter ve modern pentatlonun yerine kaykay, spor tırmanışı ve sörf dahil edildi.