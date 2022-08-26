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Moderna, BioNTech ve Pfizer’ı dava etti

2022'nin ilk yarısında gelirini 10.8 milyar dolara ulaştıran Moderna, yıl sonunda 54 milyar dolar ciro hedefleyen Pfizer ve BioNTech'e mRNA teknolojisini izinsiz kullandığını iddia ederek dava açtı.
Moderna, BioNTech ve Pfizer’ı dava etti

ABD merkezli biyo-teknoloji şirketi Moderna, Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya’da patent ihlali davaları açtı…

Dava gerekçesi olarak “Moderna, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Comirnaty'nin 2010 ve 2016 yılları arasında Moderna'nın temel mRNA teknolojisini kapsayan patentlerini ihlal ettiğine inanıyor.” denildi.

‘İzinsiz kopyalandı’

Moderna, kendileri tarafından bahsi geçen yıllarda geliştirilen temel mRNA teknolojisinin Pfizer ve BioNTech tarafından aşı yapmak için izinsiz kopyaladığını ileri sürdü.

Davalar, ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

“mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz”

DHA'da yer alan habere göre Moderna CEO'su Stéphane Bancel, “Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, ortaya çıkarmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve koronavirüs salgınından önceki 10 yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında koronavirüsler üzerindeki patentli çalışmalarımızla birlikte 2010 yılında oluşturmaya başladığımız bu temel platform, salgın vurduktan sonra rekor sürede güvenli ve son derece etkili bir koronavirüs aşısı üretmemizi sağladı.” dedi.

Yasa dışı kopyaladı

Moderna Hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger ise “Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında “Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın patentli teknolojilerinin mRNA aşılarının başarısı için kritik olan iki temel özelliğini kopyaladı. Koronavirüs ortaya çıktığında ne Pfizer ne de BioNTech, Moderna'nın bulaşıcı hastalıklar için mRNA aşıları geliştirme deneyimine sahip değildi.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle gelen yüksek karlılık oranları

Şirketler arasındaki bu hukuk mücadelesi korona süreciyle birlikte gelen yüklü kar miktarlarını akıllara getirdi.

Bu kapsamda Moderna, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yıla göre 4.4 milyar dolar toplam gelir duyurdu.

Yılın ilk yarısında toplam gelir, 2021'in aynı dönemindeki 6,3 milyar dolardan artarak 10.8 milyar dolara ulaştı.

BioNTech karını yüzde 78 artırdı

BioNTech koronavirüs aşılarının da üst çatısı Pfizer, 2022 ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 78 oranında artırdı.

Şirketin söz konusu dönemdeki karı 9,9 milyar dolar olurken hisse başına 1,73 dolar kar etti.

Pfizer ikinci çeyrekte cirosunu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 27,74 milyar dolara çıkardı.

Şirket koronavirüs aşısı ve haplarının satışından 2022 sonuna kadar 54 milyar dolar ciro beklentisi açıkladı.

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