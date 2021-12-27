  • BIST 1.897,13
  • Altın 662.87149
  • Dolar 11.4741
  • Euro 12.9916
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 3 °C
»

MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısına sahip MODOKO, taşın altına elini koyarak 350 mağazasında yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı.
MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı

MODOKO'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan mobilya sektörü, yıl boyunda ham madde fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kaldı. Türkiye, MDF, yonga levha üretiminde Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci üreticisi olmasına rağmen mobilya sektörü, ham maddeye ulaşamadı. Aynı zamanda yılbaşından itibaren ham maddeye gelen 9 kere zamla karşı karşıya kaldı. Ham maddede yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin yarım asrı geride bırakan en eski mobilya çarşısı MODOKO, taşın altına elini koyarak indirim kampanyası başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 150 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu MODOKO’da doğrudan 5 bin, dolaylı yoldan da 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

350 mağazada yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattıklarını vurgulayan Çalışkan, "MODOKO mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yapıyor, MDF zamlarına ve kurdaki düşüşün MDF fiyatlarına yansıtılmamasına rağmen ekonomimizde oluşan iyi havanın kalıcı olması için MODOKO olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İndirim çağrımıza destek veren MODOKO’daki tüm firmalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan , 2022 yılını satış ve ihracat yılı olarak belirlediklerini belirterek, özel bir ihracat departmanı kurduklarını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası 27 Aralık kur seviyesini açıkladı27 Aralık 2021 Pazartesi 11:21
  • Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü27 Aralık 2021 Pazartesi 10:45
  • Borsa haftaya yükselişle başladı27 Aralık 2021 Pazartesi 10:30
  • Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi27 Aralık 2021 Pazartesi 10:14
  • Dolar, yılın son haftasına nasıl başladı?27 Aralık 2021 Pazartesi 09:29
  • Bakan Dönmez duyurdu: Faturanın yüzde 80'i devletten27 Aralık 2021 Pazartesi 09:24
  • Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi25 Aralık 2021 Cumartesi 13:25
  • Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı25 Aralık 2021 Cumartesi 11:05
  • LPG ve motorindeki indirim pompaya yansıyacak24 Aralık 2021 Cuma 19:26
  • Bakan Pakdemirli: 244 milyon liralık destek ödemesi başladı24 Aralık 2021 Cuma 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti