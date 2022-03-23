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'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı

'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin tutuksuz yargılandığı davada, 6 sanık daha savunma yaptı.
'Montrö bildirisi' davasında 6 emekli amiral daha savunma yaptı

4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hepsi de tutuksuz 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü başlayan ilk celsenin bugün devam eden bölümünde sanıklar Erol Adayener, Gürkan İnan, Hasan Nihat Doğan, Hayati Bilgiç, Haluk Sayın ve Tanzer Dinçer savunma yaptı.

'SUÇLU GÖRÜLMEMİ KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM'

Sanıklardan Adayener, duyurunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ile kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldığını, anayasa ile güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini kullandıklarını bildirdi. Adayener, duyurunun içeriğinde herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını, haklarındaki iddiaların soyut ve mesnetsiz olduğunu savundu. Daha önce emekli büyükelçilerin Montrö ile ilgili yaptığı açıklamaya da imza koyduğunu ifade eden Adayener, "Birbirine benzer açıklamalardan ikincisi nedeniyle suçlu görülmemi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Diğer sanıklar da benzer yönde savunma yaparak, anayasal haklarını kullandıklarını ve herhangi bir suç işlemediklerini ileri sürdü. Duruşmaya, sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardandan yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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