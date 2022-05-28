  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: (Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız27 Mayıs 2022 Cuma 15:44
  • Merkez Bankası'ndan konut fiyatları açıklaması27 Mayıs 2022 Cuma 13:30
  • Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı27 Mayıs 2022 Cuma 12:37
  • Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor27 Mayıs 2022 Cuma 10:49
  • Türkiye ve Azerbaycan hava seyrüsefer hizmetleri konusunda iş birliği yapacak27 Mayıs 2022 Cuma 10:36
  • Borsa güne yükselişle başladı27 Mayıs 2022 Cuma 10:35
  • Gece yarısı benzin ve motorine zam geldi27 Mayıs 2022 Cuma 09:47
  • Dolar kurunda son durum27 Mayıs 2022 Cuma 09:38
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor27 Mayıs 2022 Cuma 09:32
  • Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi27 Mayıs 2022 Cuma 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti