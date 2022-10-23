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MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

Şampiyona lideri Bagnaia, sezonun 6 Kasım'daki son yarışına, en yakın takipçisi Quartararo'nun 23 puan önünde başlayacak.
MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. mücadelesi, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, 9. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 7'nci, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.27 saniye sonra geçen Enea Bastianini (Gresini takımı) 2'nci, liderin 2.77 saniye gerisindeki geçen yılın şampiyonu Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ise 3. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 258'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Bastianini, en yakın takipçisi Quartararo ile arasındaki farkı 23 puana yükseltti.

Sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si 6 Kasım'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 258 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 235

3. Enea Bastianini (İtalya): 211

4. Aleix Espargaro (İspanya): 211

5. Jack Miller (Avustralya): 189

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