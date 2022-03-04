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MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonu, yarın Katar Grand Prix'si ile başlayacak.
MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, pazar günü 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ18.00'de start alacak.

Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.

MotoGP'de geçen yıl Yamaha'nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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