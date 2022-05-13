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MotoGP'de heyecan Fransa'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla devam edecek.
MotoGP'de heyecan Fransa'da sürecek

Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Fransa Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 15 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini kazanan Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, 89 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer almaya devam ediyor.

Şu ana kadar Enea Bastianini'nin (Gresini) iki, Quartararo, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Fransa'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 89 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 82

3. Enea Bastianini (İtalya): 69

4. Alex Rins (İspanya): 69

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 56

Kaynak: Haber Kaynağı
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