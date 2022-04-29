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MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışıyla devam edecek.
MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini kazanan Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, 69 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor.

Şu ana kadar Enea Bastianini'nin (Gresini Ducati) iki, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.

İspanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 69 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Aleix Espargaro (İspanya): 66

4. Enea Bastianini (İtalya): 61

5. Johann Zarco (Fransa): 46

Kaynak: Haber Kaynağı
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